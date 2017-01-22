«АвтоВАЗ» раскрыл планы на выпуск двух новых моделей в 2017 году

Москва, 22 января. Российский автомобильный производитель «АвтоВАЗ» подвел итоги минувшего года и сообщил о планах на этот год.

Как отметили представители отечественной компании, итогами реализации за минувший год они удовлетворены, поскольку компании удалось преодолеть отметку продаж в 20%. Прежде всего, речь идет о доле Lada в общем количестве продаваемых в России новых легковых автомобилей. Отмечается, что данная цифра российского рынка самая высокая, начиная с 2011 года.

Российский покупатель тепло встретил две новые модели, среди которых Vesta — 55 тысяч проданных автомобилей, а также и XRAY — 20 тысяч штук. Помимо этого, модель Vesta вошла в рейтинг самых популярных авто на российском авторынке.

Стоит отметить, что в этом году «АвтоВАЗ» пообещал начать производить две новые модели.

Как ранее сообщала Газета.Ru, отечественный производитель хочет в текущем году увеличить экспорт на 50%.