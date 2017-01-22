Пушков объяснил, почему Меркель хочет скорее «подружиться» с Трампом

Москва, 22 января. Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Германии о намерении работать над сближением с новоиспеченным президентом США Дональдом Трампом.

«Меркель намерена работать над сближением позиций с Трампом. Логично: Германия не сможет быть лидером ЕС, если не найдет общий язык с Трампом», — написал он в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Напомним, как сообщала Газета.Ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила новому хозяину Белого дома Дональду Трампу встретиться грядущей весной. Сейчас в Германии выбирают наиболее удобную дату для встречи с американским лидером.

Предполагается, что главы государств встретятся в Соединенных Штатах Америки.

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