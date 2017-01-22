Совфед опроверг переговоры России о создании военных баз в Ливии

Москва, 22 января. Россия не ведет никаких переговоров о создании двух военных баз в Ливии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Таких переговоров не ведется», — заявил Озеров, напомнив, что база ВМФ в сирийском Тартусе является примером того, что военно-морское сотрудничество между государствами может быть «направлено не против кого-то, а, напротив, для кого-то».

Озеров считает, что ВМФ России могут играть «своеобразную миротворческую роль в Средиземноморье», уточнив, что базы могут использоваться для охраны госграниц, а также для помощи в борьбе с морскими пиратами.

Как сообщала ранее «Газета.ру», информацию о том, что лидер Ливии якобы подписал соглашение о планах России построить две военные базы в Тобруке и Бенгази, распространила швейцарская газета Neu Zürcher Zeitung со ссылкой на СМИ Италии и стран Персидского залива.