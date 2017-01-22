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Экс-главу ЦРУ взбесил визит Трампа в штаб-квартиру
Политика

Экс-главу ЦРУ взбесил визит Трампа в штаб-квартиру

Сегодня 11:00
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Стало известно, почему экс-глава ЦРУ взбесился из-за визита Трампа в штаб-квартиру

Вашингтон, 22 января. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан заявил, что поведение президента США Дональда Трампа во время визита в штаб-квартиру ведомства не укладывалось в рамки норм. Особенно экс-главу ЦРУ возмутило поведение Трампа перед стеной-мемориалом в честь павших на задании сотрудников ЦРУ.

«Джон Бреннан глубоко опечален и зол самовозвеличиванием, которое проявил Дональд Трамп перед стеной-мемориалом, посвященной героям Управления. Бреннан говорит, что Трампу должно быть стыдно», — передает Associated Press текст заявления экс-главы ЦРУ, переданный официальным представителем Бреннана.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа привлекла внимание всего мира и оказалась популярнее, чем вторая инаугурация Обамы в 2009 году. Сам президент США, выступая перед сотрудниками ЦРУ на фоне стены-мемориала павшим американским агентам, разругал американские СМИ, пытавшиеся изобразить, что на церемонию инаугурации пришло немного народу.

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Валентин Меликов
#дональд трамп #джон бреннан
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