«Ахрар аш-Шам» не приехала на переговоры по урегулированию в Сирии в Астане

Астана, 22 января. Представители группировки «Ахрар аш-Шам» не приехали на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом в воскресенье сообщил источник со ссылкой на делегацию оппозиции.

По словам источника, представителей «Ахрар аш-Шама» среди приехавших в столицу Казахстана не было. При этом он отметил, что в Астане есть представители «Джейш аль-Ислама», сообщил ТАСС.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, представители сирийской оппозиции прибыли в Казахстан в ночь на 22 января.

Внешнеполитическое ведомство страны подтвердило их прибытие, но не сообщило точный состав делегации. Ожидается, что в нее вошли вооруженные группировки, которые поддержали режим прекращения огня в Сирии, установленный договоренностями от 29 декабря минувшего года.