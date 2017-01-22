Трамп пригрозил американским СМИ расплатой за ложь о его инаугурации

Вашингтон, 22 января. Президент США Дональд Трамп уличил во лжи ряд СМИ, освещавших его инаугурацию в Вашингтоне, пообещав, что они «дорого за это заплатят». Резкую критику главы государства также поддержал и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В ходе своего выступления в ЦРУ, Трамп особо подчеркнул, что его инаугурационную речь на площади перед Капитолием слушали почти полтора миллиона человек, хотя некоторые журналисты ранее сообщали, что присутствовавших там было гораздо меньше, а новый лидер страны просто «не может считать».

По его мнению, СМИ «показывали площадь так, как будто там вообще никого не было, и заявили, что Дональд Трамп не умеет считать». «Да ладно, это все ничего, но это — ложь», — добавил он, подчеркнув при этом, что те средства массовой информации, которые он уличил во лжи, «дорого за это заплатят».

В свою очередь Шон Спайсер на брифинге в Белом доме, заявил, что 20 января перед Капитолием собралась «самая большая аудитория, которая присутствовала когда-либо на инаугурации». «Попытки принизить энтузиазм народа на инаугурации позорны и лживы», — подчеркнул он.