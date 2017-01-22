Как прифронтовое Зайцево «празднует» День соборности Украины

22 января Киев отмечает День соборности Украины, праздник, установленный в 1999 году в память о провозглашении в этот день 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с живущими в Донбассе историком, военным и простыми мирными жителями и попытался выяснить, как дончане воспринимают этот праздник.

О некоторых нестыковках между историческими фактами и их современной трактовкой на Украине корреспонденту ФАН рассказал живущий в Донецке кандидат исторических наук Андрей Заблоцкий.

«Украинские политики пытаются вложить в этот праздник смысл создания Украины в ее нынешних границах и объединения ранее разъединенных украинских земель, — отметил историк. — Интересно, что никакой фактической основы такая трактовка не имеет, потому что 22 января, когда отмечается этот праздник, объединились только центральная и западная части Украины. Ни восток, ни юг Украины в состав этого государства не входили».

Офицер Вооруженных сил ДНР с позывным «Железный», с которым я пообщался прямо на позициях ВС ДНР в Зайцево, выразил уверенность, что нынешнюю Украину постигнет та же судьба, что и УНР и ЗУНР в годы Гражданской войны.

«Донбасс протестует, Одесса протестует, Харьковщина протестует. И это выливается на данный момент в то, что всё потихоньку начинает распадаться», — отметил офицер.

Пенсионерка Татьяна — жительница поселка Зайцево, которая представилась просто «бабушкой Таней», высказалась еще эмоциональней и жестче, чем наш военный собеседник.

«Какая соборность! Ну, какая соборность, если согласно истории — где мы были и под кем мы были? Мы были Донецко-криворожской республикой, а Украина была где-то далеко. Пусть скажут спасибо Хрущеву, что он организовал эту Украину, или Ленину, памятники которого сносят!» — отметила Татьяна.

Пожилая женщина выразила уверенность, что после всего горя, которое принесли на донецкую землю украинские силовики, Донбасс может жить и развиваться только отдельно от Украины.

Другая жительница прифронтового поселка — Неля Степановна — считает, что в ситуации, в которой находится современная Украина, вообще нет места празднованию.

«Нечего праздновать в этот день. Слезы одни, как праздновать?» — сказала она.