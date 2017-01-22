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Twitter объяснил ошибки, допущенные при передаче Трампу аккаунта президента США
Общество

Twitter объяснил ошибки, допущенные при передаче Трампу аккаунта президента США

Сегодня 10:42
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Twitter объяснил ошибки, допущенные при передаче Трампу аккаунта президента США

Вашингтон, 22 января. Создатель известнейшей социальной сети Twitter Джек Дорси принес извинения всем, кто в результате ошибки в ходе аккаунтов президента Соединенных Штатов Америки и первой леди США, известных как POTUS и FLOTUS. Как оказалось, в результате ошибки «пострадали» примерно 560 тысяч человек.

Напомним, в ходе передачи тщательно охраняемого президентского аккаунта на него оказались подписаны не только те, кто из-за нелюбви к новому президенту США отписался от президентского аккаунта, но и те, кто отписался от президентского Twitter еще во время правления Обамы; нашлось много и таких, кто вообще никогда не был подписан на Twitter президента и первой леди США, однако с удивлением обнаружил их сообщения у себя в ленте — притом не только из США, но и из Канады и Новой Зеландии. Кроме того, в президентском аккаунте, что легко определили те, кто смотрел церемонию, остались фотографии с инаугурации Обамы в 2009 году.

«Мы расследовали произошедшее. Мы допустили несколько ошибок (которые были исправлены), — заявил основатель Twitter в своем аккаунте. — Мы полагаем, что это повлияло на примерно 560 тысяч человек. Это была ошибка, это было неправильно, мы признаем это и приносим извинения. Этому нет никаких оправданий».

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