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СБУ назвала имя украинского депутата, на которого готовили покушение
Украина

СБУ назвала имя украинского депутата, на которого готовили покушение

Сегодня 10:33
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СБУ назвала имя украинского депутата, на которого готовили покушение

Киев, 22 января. Служба безопасности Украины назвала имя депутата, которого якобы спасли от покушения. Так, по данным украинских СМИ, страшной участи избежал скандально известный Антон Геращенко.

Как утверждают в СБУ, покушение готовили двое ранее судимых украинских граждан. Силовое ведомство вело за ними слежку на протяжении почти месяца.

Сообщается, что мотивом покушения была «попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных «Миротворец». К слову, эту базу называют «расстрельным списком», в который попадают неугодные нынешеней украинской власти лица. В первую очередь — сторонники Донецкой и Луганской народных республик.

 

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Алексей Громов
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