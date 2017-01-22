Участникам беспорядков на митингах против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы

Вашингтон, 22 января. Участникам протестов против нового президента США Дональда Трампа, задержанным в день его инаугурации, грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы до 250 тыс. долларов. Обвинения в массовых беспорядках предъявлены уже более 200 задержанным.

О предъявлении обвинения участникам протестов сообщили представители федерального прокурора по столичному округу Колумбия. Суды над задержанными должны пройти в феврале, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.

Как сообщала ранее НСН, в «Женском марше» в Нью-Йорке против Дональда Трампа «Женский марш» участвовали сотни тысяч человек. Среди протестующих были Хелен Миррен, Вупи Голдберг и Синтия Никсон. Подобные протестные марши прошли также в Чикаго, Бостоне, Новом Орлеане, Майами и Денвере.