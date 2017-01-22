Ученые объяснили, почему дети не любят овощи и фрукты

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Лондон, 22 января. Британские ученые раскрыли тайну нелюбви детей к овощам и фруктам. Одной из причин внезапно оказался страх насмешек со стороны сверстников.

Исследование провели эксперты Стаффордширского университета. В опросе приняли участие ребята в возрасте от 9 до 11 лет. Большинство респондентов прекрасно знали о пользе фруктов и овощей для растущего организма, однако все равно не хотели их употреблять в пищу.

Часть детей заявили, что им не нравится вкус продуктов после термической обработки, а многие участники опроса не стали отрицать, что любят их вкус, однако боятся насмешек одноклассников, если те увидят, что они их едят.

