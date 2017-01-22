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Астана раскрыла детали переговоров по Сирии
Политика

Астана раскрыла детали переговоров по Сирии

Сегодня 9:59
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Астана раскрыла детали переговоров по Сирии

Астана, 22 января. Межсирийские переговоры в Астане пройдут в закрытом режиме в одном из президентских отелей города. Об этом заявили представители МИД Казахстана.

В дипведомстве уточнили, что встрече начнется 23 января в 13.00 по местному времени, а завершатся на следующий день. Предполагается, что переговоры окончатся в 13.00, пишут местные СМИ со ссылкой на данные министерства. 

Ранее стало известно, что 23 января  в Астане пройдет встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры стран обсудять варианты мирного урегулирования конфликта в Сирии.
 

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Ярослава Замысловатова
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