Астана раскрыла детали переговоров по Сирии

Астана, 22 января. Межсирийские переговоры в Астане пройдут в закрытом режиме в одном из президентских отелей города. Об этом заявили представители МИД Казахстана.

В дипведомстве уточнили, что встрече начнется 23 января в 13.00 по местному времени, а завершатся на следующий день. Предполагается, что переговоры окончатся в 13.00, пишут местные СМИ со ссылкой на данные министерства.

Ранее стало известно, что 23 января в Астане пройдет встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры стран обсудять варианты мирного урегулирования конфликта в Сирии.

