Латакия получила 3,5 тонны гумпомощи от Минобороны РФ

Дамаск, 22 января. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели операцию по доставке гуманитарной помощи в удаленные районы сирийской провинции Латакия. Около 3,5 тонн гумпомощи получили жители населенного пункта Дерзейнун, расположенный горной части провинции.

«Акция здесь проводится впервые. От себя и жителей села я выражаю благодарность российским военным и всему населению России за эту помощь. Она важна не только с материальной точки зрения, но и оказывает моральную поддержку, поднимает наш моральный дух», — заявил глава деревни Махмуд Ахмед, участвовавший во встрече гумпомощи.

По данным российского Центра по примирению, количество жителей населенного пункта, остро нуждающихся в помощи, насчитывает несколько сотен человек. В ходе акции населению передали три тонны муки и 100 кг соли для выпечки сирийских национальных лепешек. Кроме муки, в состав продовольственной гумпомощи входят консервы, сахар и рис, сообщил представитель Центра по примирению майор Андрей Глушков.