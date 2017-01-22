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Подросток погиб во время поножовщины в Комсомольске-на-Амуре
Происшествия

Подросток погиб во время поножовщины в Комсомольске-на-Амуре

Сегодня 9:46
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Подросток погиб во время поножовщины в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 22 января. Полиция в Хабаровском крае продолжает расследование массовой драки, которая стала причиной гибели 15-летнего подростка. Известно, что в драке в одном из дворов на улице Дикопольская участвовали восемь человек.

Предварительная версия происшествия — разборки между несколькими учащимися 9-го класса школы и первокурсником строительного колледжа, которого в драке поддержали приятели. Все участники кровавой разборки очень молоды, среди них всего двое совершеннолетних.

«По предварительным данным, погибший Ярослав К. встретился с 18-летним Владимиром К., с которым у него был ранее конфликт, чтобы выяснить отношения. Между молодыми людьми завязалась драка, в которую вмешался задержанный Денис П., который и нанёс ножевое ранение сначала Даниилу М., а затем и погибшему», — рассказал Life.ru источник в правоохранительных органах.

Самому молодому из участников драки всего 14 лет. Ранее никто из этих подростков не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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Валентин Меликов
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