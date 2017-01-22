Ученые назвали пять космических угроз жизни на Земле

Москва, 22 января. Ученые рассказали, какие космические угрозы являются самыми актуальными для нашей планеты.

Среди главных угроз специалисты назвали не только ядерную войну, экологическую катастрофу или пандемию, но и Вселенную. Оказалось, что огромная опасность исходит от Солнца, поскольку земляне никак не могут повлиять на силу его излучения. Если к нашей планете направится солнечный ветер, то он в мгновение уничтожит все живое на Земле.

Кроме того, для жизни на Земле угрозу представляют астероиды, которые в большом количестве присутствуют во Вселенной. Также ученые упомянули, что наша звезда может охладиться, а одна из ближайших галактик может взорваться. Наконец, к Земле может подойти блуждающая звезда, которая спровоцирует атаку метеоритов.