FAN-TV Лента новостей
Ученые назвали пять космических угроз жизни на Земле
Общество

Ученые назвали пять космических угроз жизни на Земле

Сегодня 9:19
552

Ученые назвали пять космических угроз жизни на Земле

Москва, 22 января. Ученые рассказали, какие космические угрозы являются самыми актуальными для нашей планеты.

Среди главных угроз специалисты назвали не только ядерную войну, экологическую катастрофу или пандемию, но и Вселенную. Оказалось, что огромная опасность исходит от Солнца, поскольку земляне никак не могут повлиять на силу его излучения. Если к нашей планете направится солнечный ветер, то он в мгновение уничтожит все живое на Земле.

Кроме того, для жизни на Земле угрозу представляют астероиды, которые в большом количестве присутствуют во Вселенной. Также ученые упомянули, что наша звезда может охладиться, а одна из ближайших галактик может взорваться. Наконец, к Земле может подойти блуждающая звезда, которая спровоцирует атаку метеоритов.

комментарии
Настасья Шеркунова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 22 января 2017 07.00: САА отбила у ИГ деревню в Алеппо, террористы отступают от Пальмиры

Сегодня 7:00
1115

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Сегодня 4:03
699

Сирия: Турция строит стену на границе, посягая на земли сирийских фермеров

Сегодня 2:02
283

Сирия: власти доставили более 20 тонн продовольствия в осажденный Дейр-эз-Зор

Сегодня 1:51
244

Сирия новости 21 января 2017 22.30: курды отбили стратегические позиции ИГ в Ракке, террористы ведут бои за влияние в Идлибе

Вчера 22:30
876
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Участникам беспорядков на митингах против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы

10:21

Латакия получила 3,5 тонны гумпомощи от Минобороны РФ

10:13

Ученые объяснили, почему дети не любят овощи и фрукты

10:11

Астана раскрыла детали переговоров по Сирии

9:59

Подросток погиб во время поножовщины в Комсомольске-на-Амуре

9:46

Киевская Рада рассмотрит законопроект об исключительности украинского языка

9:27

Ученые назвали пять космических угроз жизни на Земле

9:19

Мадонна извинилась за мат в адрес Трампа

8:50

Стивен Болдуин попросил брата прекратить шутить над Трампом

8:40

Папуа - Новую Гвинею сотрясло землетрясение магнитудой 8,0

8:24

Семьи пассажиров пропавшего MH370 просят продолжить поиск самолета

8:11

Ученые рассказали, кто стоит за взломом страниц в соцсетях

7:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Участникам беспорядков на митингах против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
Читать
Закрыть