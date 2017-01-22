Киевская Рада рассмотрит законопроект об исключительности украинского языка

Киев, 22 января. На рассмотрение украинской Верховной рады был внесен законопроект, которым депутаты надеются обязать граждан страны использовать только украинский язык в повседневной жизни. Данным законодательным предложением отменяется закон «Об основах государственной языковой политики», который разрешал использовать русский и украинский наравне почти в половине регионов Украины.

Проект закона об исключительном значении украинского языка был разработан и внесен группой из 33 депутатов. Они требуют, чтобы украинский стал обязательным для использования в СМИ, книжной продукции, органах государственной власти и учебных заведениях. Кроме того, проект предусматривает обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания — вероятно, украинским кассирам будет категорически запрещено отвечать клиентам по-русски.

Следует отметить, что несмотря на конфронтацию с Россией и националистические лозунги, большая часть населения Украины, включая тех же депутатов Рады, продолжает активно использовать русский язык — как в повседневной жизни, так и в ходе политических дебатов.