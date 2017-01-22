Мадонна извинилась за мат в адрес Трампа

Вашингтон, 22 января. Певица Мадонна принесла извинения руководству телеканала CNN, в эфире которого обматерила президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Телеканалу пришлось прервать эфир из-за неприличных выражений во время выступления Мадонны, а телеведущей приносить извинения зрителям. Певица заявила, что на телеканале не знали, что она собирается употреблять нецензурные выражения.

Напомним, на «Марше женщин», который состоялся в столице Соединенных Штатов Америки Мадонна выступила с эксцентричной речью, в которой обматерила президента Дональда Трампа.