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Стивен Болдуин попросил брата прекратить шутить над Трампом
Весь мир

Стивен Болдуин попросил брата прекратить шутить над Трампом

Сегодня 8:40
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Стивен Болдуин попросил брата прекратить шутить над Трампом

Вашингтон, 22 января. Известный американский актер Стивен Болдуин раскритиковал своего брата Алека за пародии на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

По информации местных СМИ, артист заявил, что выступления брата были смешными, но теперь от них следует отказаться. Стивен Болдуин отметил, что жители Соединенных Штатов Америки осознанно выбрали нового главу государства, который сможет объединить страну.

Стивен Болдуин намерен создать канал на видеохостинге YouTube, где будет выкладывать ролики в поддержку республиканцев.

Напомним, в декабре прошлого года американские кинокритики вручили Алеку Болдуину премию за пародию на нового президента США. По словам артиста, за каждую пародию он получает 1400 долларов.

комментарии
Настасья Шеркунова
#дональд трамп #сша #алек болдуин
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Мадонна извинилась за мат в адрес Трампа
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