Папуа - Новую Гвинею сотрясло землетрясение магнитудой 8,0

Порт-Морсби, 22 января. Территорию Папуа - Новой Гвинеи в субботу утром сотрясло мощное землетрясение.

По словам сейсмологов, магнитуда землетрясения, которое затронуло остров Бугенвиль, составила 8,0 баллов. Согласно данным геологической службы Соединенных Штатов Америки, эпицентр был расположен почти в 40 километрах от города Арава, население которого составляет порядка 40 тысяч жителей.

В Тихоокеанском центре по предупреждению цунами заявили, что в ближайшее время на территорию Папуа - Новой Гвинеи может обрушиться цунами. В настоящее время не известно о пострадавших и разрушениях на территории страны.