Семьи пассажиров пропавшего MH370 просят продолжить поиск самолета

Куала-Лумпур,22 января. Близкие пассажиров пропавшего два года назад рейса MH370 собираются попросить о возобновлении поисковой операции.

Семьи пропавших пассажиров и членов экипажа малайзийского Boeing планируют обратиться с соответствующей просьбой к чиновникам, которые занимались координацией операции.

«Персональные письма со стороны многих семей с призывами к продолжению поиска будут лично доставлены министру транспорта Малайзии во время его визита в Перт (Австралия)», — рассказали представители группы «голос 370».

Ранее «Газета.ru» писала, что Координационный центр по поиску сообщил, что представители Австралии, Малайзии и Китая приняли решение приостановить поисковую операцию.