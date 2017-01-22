Ученые рассказали, кто стоит за взломом страниц в соцсетях

Оттава, 22 января. Канадским ученым удалось установить, что аккаунты в социальных сетях чаще всего взламывают друзья.

По словам специалистов, как минимум 25% пользователей социальных сетей имеют привычку «лазить» в профили знакомых, чтобы изучить подробности личной жизни. Порой интерес к интимным подробностям приобретает преступный характер, когда страницы взламывают.

К подобным мерам чаще всего прибегают в Соединенных Штатах Америки, где любопытные пользователи даже считают количество «лайков» друг у друга. Участники опроса не стеснялись признаться в том, что взламывают профили своих возлюбленных и родственников, меняют фотографии на главных страницах и меняют статусы. По словам специалистов, в этом случае беседа с близким человеком может быть намного действеннее, нежели сложный пароль.