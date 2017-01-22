Экс-глава ЦРУ обрушился с критикой на Трампа за визит в штаб-квартиру

Вашингтон, 22 января. Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Бреннан выступил с критикой нового президента Дональда Трампа.

Бреннан обрушился с критикой на главу государства за то, что Трамп нанес визит в штаб-квартиру ЦРУ.

«Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед стеной-мемориалом, посвященным героям Управления», — заявил журналистам представитель бывшего руководителя спецслужбы.

Отметим, что у нового президента Соединенных Штатов Америки натянутые отношения с ЦРУ. Ранее от неоднократно критиковал работу управления за утечку секретных данных.