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Экс-глава ЦРУ обрушился с критикой на Трампа за визит в штаб-квартиру
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Экс-глава ЦРУ обрушился с критикой на Трампа за визит в штаб-квартиру

Сегодня 7:30
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Экс-глава ЦРУ обрушился с критикой на Трампа за визит в штаб-квартиру

Вашингтон, 22 января. Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Бреннан выступил с критикой нового президента Дональда Трампа.

Бреннан обрушился с критикой на главу государства за то, что Трамп нанес визит в штаб-квартиру ЦРУ.

«Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед стеной-мемориалом, посвященным героям Управления», — заявил журналистам представитель бывшего руководителя спецслужбы.

Отметим, что у нового президента Соединенных Штатов Америки натянутые отношения с ЦРУ. Ранее от неоднократно критиковал работу управления за утечку секретных данных.

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Настасья Шеркунова
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