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Twitter насильно подписал более 500 тыс. человек на аккаунт Трампа
Технологии

Twitter насильно подписал более 500 тыс. человек на аккаунт Трампа

Сегодня 7:15
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Twitter насильно подписал более 500 тыс. человек на аккаунт Трампа

Вашингтон, 22 января. Более 500 тысяч пользователей социальной сети Twitter насильно стали подписчиками официального аккаунта президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Официальный аккаунт американского лидера был автоматически закреплен за Дональдом Трампом после церемонии инаугурации. Генеральному директору Twitter Джеку Дорси пришлось официально признать ошибку.

Как рассказал Дорси, читатели аккаунта Барака Обамы стали подписчиками его преемника из-за сбоя системы. При этом все сообщения экс-президента с аккаунта POTUS (President of the United States) уже удалили. Отметим, что ряд пользователей отписался от аккаунта ранее, однако социальная сеть вернула их на страницу президента Соединенных Штатов Америки.
 

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Настасья Шеркунова
#дональд трамп #сша
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