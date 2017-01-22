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СМИ узнали, что делал Обама в первый день без президентства
Весь мир

СМИ узнали, что делал Обама в первый день без президентства

Сегодня 6:59
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СМИ узнали, что делал Обама в первый день без президентства

Палм-Спрингс, 22 января. Представители СМИ смогли узнать, чем занялся бывший глава государства Барак Обама в свой первый день, после окончания президентского срока.

После сложения президентских обязанностей 44-й президент США с семьей отдыхает в Палм-Спрингс в штате Калифорния, сообщает RT на русском.

Сообщается, что Обама занялся спортом и отправился на площадку для гольфа.

Рано утром бывший хозяин Белого дома пошел в спорт-клуб Thunderbird Country Club, после чего занялся игрой в гольф в Porcupine Creek Golf Club.

Отметим, что за время нахождения на должности президента США Обама сыграл в гольф 306 раз.

Напомним, что Барак Обама находился на посту президента США два срока. Его второй срок закончился 20 января.

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Ирина Лошкарева
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