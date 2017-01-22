Сирия, 22 января. Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства»* деревню Шамер в Алеппо, в провинции Хомс боевики отступают от Пальмиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Армии правительства Сирии удалось вернуть контроль над главной площадью в Айн аль-Фидже в Дамаске.

САА заняла территорию близ Хазрамы в Восточной Гуте.

Правительственные силы нанесли несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков в городе Мадайя.

Более сотни боевиков из города Бейт Джин были эвакуированы в Идлиб.

Провинция Алеппо

Войска САА отбили у террористов «Исламского государства» деревню Шамер на северо-востоке провинции.

Армия правительства Сирии нанесла несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков «Джебхат Ан-Нусра»*** в районе Хош-Хаджо. Ликвидированы пять террористов и вооруженный пикап.

ВВС Сирии сбросили над западным Алеппо листовки с призывом боевикам сдаться.

Идут бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» на востоке населенного пункта Ханасир в южном Алеппо.

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за две атаки террористов-смертников рядом с деревней Шамир в восточной части провинции.

Провинция Хомс

Армии правительства Сирии удалось значительно продвинуться на востоке провинции после захвата высоты Джебель Тияс. Поддержку с воздуха оказывают ВКС РФ.

Террористы «Исламского государства» атаковали лагерь беженцев Рукбан на границе Сирии и Иордании. В результате взрыва заминированного автомобиля убиты шесть мирных жителей.

САА направляется к месторождениям аль-Махр, Джирах и Джазал, захватив обширные территории у авиабазы Т4. Армия продвигается в сторону Пальмиры, террористы были вынуждены отступить к иракской границе.

Провинция Дейр эз-Зор

Удары ВКС РФ по объектам террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре нанесены успешно, сообщает министерство обороны России.

Армия правительства Сирии успешно сдерживает террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре при поддержке ВКС РФ.

Сообщается о неудачной атаке САА против боевиков «Исламского государства» в районе кладбища Дейр эз-Зора. Убиты около 15 солдат, район остается под контролем террористов.

Сообщается, что в «Исламском государстве» сменился командующий действиями в Дейр эз-Зоре в связи с огромными потерями и незначительным прогрессом.

Провинция Даръа

Армия правительства Сирии нанесла несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков в населенных пунктах Аббасса и Тарик аль-Садд в провинции Даръа.

Провинция Идлиб

Группировки «Ахрар аль-Шам», «Джейш аль-Муджахиддин», «Суквор Шам», «Фастакам» и «Джейш аль-Ислам»***** объединятся для борьбы с «Джунд аль-Акса» и «Джебхат Фатех аль-Шам»***.

Четыре батальона дезертировали из «Ахрар аль-Шам» и примкнули к «Джебхат Фатех аль-Шам».

Два высокопоставленных члена «Джебхат Фатех аль-Шам» покинули группировку.

В Идлибе найдены электронные чипы, предположительно используемые США для наведения дронов.

Провинция Ракка

SDF**** сообщили о захвате «впечатляющего арсенала оружия» террористов «Исламского государства» в Суэйдия Кабира.

SDF при поддержке солдат США полностью захватили населенные пункты Суэйдия аль-Кабира и вплотную приблизились к Евфратской ГЭС.

ВВС коалиции наносят массированные авиаудары в районе Евфратской ГЭС.

YPG сообщили о четырех бойцах, погибших в боях в Ракке.

Мирный житель погиб в результате взрыва заминированного террористами «Исламского государства» холодильника в деревне Аллабад к западу от Айн Исса.

Ирак

Старший командир «Исламского государства», ответственный за казни женщин, был убит неизвестными в центре Мосула.

Отряды Хашд аль-Шааби вошли в Мосул. Они будут контролировать территорию, пока иракский спецназ продолжит продвижение на запад.

Более 20 террористов ликвидированы, четыре транспортных средства уничтожены в ходе обороны района Тель Афар от «Исламского государства» силами «Хашд аль-Шааби».