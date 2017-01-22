Сирия, 22 января. Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства»* деревню Шамер в Алеппо, в провинции Хомс боевики отступают от Пальмиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Армии правительства Сирии удалось вернуть контроль над главной площадью в Айн аль-Фидже в Дамаске.
САА заняла территорию близ Хазрамы в Восточной Гуте.
Правительственные силы нанесли несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков в городе Мадайя.
Более сотни боевиков из города Бейт Джин были эвакуированы в Идлиб.
Войска САА отбили у террористов «Исламского государства» деревню Шамер на северо-востоке провинции.
Армия правительства Сирии нанесла несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков «Джебхат Ан-Нусра»*** в районе Хош-Хаджо. Ликвидированы пять террористов и вооруженный пикап.
ВВС Сирии сбросили над западным Алеппо листовки с призывом боевикам сдаться.
Идут бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» на востоке населенного пункта Ханасир в южном Алеппо.
Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за две атаки террористов-смертников рядом с деревней Шамир в восточной части провинции.
Армии правительства Сирии удалось значительно продвинуться на востоке провинции после захвата высоты Джебель Тияс. Поддержку с воздуха оказывают ВКС РФ.
Террористы «Исламского государства» атаковали лагерь беженцев Рукбан на границе Сирии и Иордании. В результате взрыва заминированного автомобиля убиты шесть мирных жителей.
САА направляется к месторождениям аль-Махр, Джирах и Джазал, захватив обширные территории у авиабазы Т4. Армия продвигается в сторону Пальмиры, террористы были вынуждены отступить к иракской границе.
Удары ВКС РФ по объектам террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре нанесены успешно, сообщает министерство обороны России.
Армия правительства Сирии успешно сдерживает террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре при поддержке ВКС РФ.
Сообщается о неудачной атаке САА против боевиков «Исламского государства» в районе кладбища Дейр эз-Зора. Убиты около 15 солдат, район остается под контролем террористов.
Сообщается, что в «Исламском государстве» сменился командующий действиями в Дейр эз-Зоре в связи с огромными потерями и незначительным прогрессом.
Армия правительства Сирии нанесла несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков в населенных пунктах Аббасса и Тарик аль-Садд в провинции Даръа.
Группировки «Ахрар аль-Шам», «Джейш аль-Муджахиддин», «Суквор Шам», «Фастакам» и «Джейш аль-Ислам»***** объединятся для борьбы с «Джунд аль-Акса» и «Джебхат Фатех аль-Шам»***.
Четыре батальона дезертировали из «Ахрар аль-Шам» и примкнули к «Джебхат Фатех аль-Шам».
Два высокопоставленных члена «Джебхат Фатех аль-Шам» покинули группировку.
В Идлибе найдены электронные чипы, предположительно используемые США для наведения дронов.
SDF**** сообщили о захвате «впечатляющего арсенала оружия» террористов «Исламского государства» в Суэйдия Кабира.
SDF при поддержке солдат США полностью захватили населенные пункты Суэйдия аль-Кабира и вплотную приблизились к Евфратской ГЭС.
ВВС коалиции наносят массированные авиаудары в районе Евфратской ГЭС.
YPG сообщили о четырех бойцах, погибших в боях в Ракке.
Мирный житель погиб в результате взрыва заминированного террористами «Исламского государства» холодильника в деревне Аллабад к западу от Айн Исса.
Старший командир «Исламского государства», ответственный за казни женщин, был убит неизвестными в центре Мосула.
Отряды Хашд аль-Шааби вошли в Мосул. Они будут контролировать территорию, пока иракский спецназ продолжит продвижение на запад.
Более 20 террористов ликвидированы, четыре транспортных средства уничтожены в ходе обороны района Тель Афар от «Исламского государства» силами «Хашд аль-Шааби».