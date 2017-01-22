Меланья Трамп написала свой первый твит как первая леди США

Вашингтон, 22 января. Супруга нового президента Соединенных Штатов Америкии Дональда Трампа Меланья сделала свою первую публикацию в микроблоге Twitter в качестве первой леди страны.
«Я очень горда служить этой замечательной стране в качестве первой леди», — написала первая леди на своей странице в социальной сети.
Вместе с этим заявлением она опубликовала фотографию с торжественной церемонии инаугурации президента Соединенных Штатов Америки, на которой держит две Библии в то время, как ее супруг приносит присягу.
Напомним, что Меланья Трамп является уроженкой Словении. Она замужем за бизнесменом Дональдом Трампом с 2005 года.
I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z— Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.