Меланья Трамп написала свой первый твит как первая леди США

Вашингтон, 22 января. Супруга нового президента Соединенных Штатов Америкии Дональда Трампа Меланья сделала свою первую публикацию в микроблоге Twitter в качестве первой леди страны.

Вместе с этим заявлением она опубликовала фотографию с торжественной церемонии инаугурации президента Соединенных Штатов Америки, на которой держит две Библии в то время, как ее супруг приносит присягу.

Напомним, что Меланья Трамп является уроженкой Словении. Она замужем за бизнесменом Дональдом Трампом с 2005 года.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z