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Меланья Трамп написала свой первый твит как первая леди США
Весь мир

Меланья Трамп написала свой первый твит как первая леди США

Сегодня 6:36
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Меланья Трамп написала свой первый твит как первая леди США

Вашингтон, 22 января. Супруга нового президента Соединенных Штатов Америкии Дональда Трампа Меланья сделала свою первую публикацию в микроблоге Twitter в качестве первой леди страны.

«Я очень горда служить этой замечательной стране в качестве первой леди», — написала первая леди на своей странице в социальной сети.

Вместе с этим заявлением она опубликовала фотографию с торжественной церемонии инаугурации президента Соединенных Штатов Америки, на которой держит две Библии в то время, как ее супруг приносит присягу.

Напомним, что Меланья Трамп является уроженкой Словении. Она замужем за бизнесменом Дональдом Трампом с 2005 года.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z

— Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.
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Ирина Лошкарева
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