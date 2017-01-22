Штайнмайер назвал избрание Трампа концом политической эпохи XX века

Берлин, 22 января. Избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки стало окончанием мирового порядка ХХ века. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По словам главы МИДа ФРГ отметил, что ранее действующий миропорядок с приходом в Белый дом Трампа закончился.

«С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом», — заявил Штайнмайер.

Немецкий политик подчеркнул, что пока будущее мирового порядка до конца не определено. Вместе с тем, в настоящее время очень многое поставлено на карту.

