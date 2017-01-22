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Американец застрелил жену, слишком рано вернувшуюся с работы
Происшествия

Американец застрелил жену, слишком рано вернувшуюся с работы

Сегодня 6:21
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Американец застрелил жену, слишком рано вернувшуюся с работы

Роли (США), 22 января. Житель американского штата Северная Каролина застрелил собственную супругу, которая раньше обычного вернулась домой с работы.

Сообщается, что, 49-летний мужчина выстрелил из ружья в женщину, с которой прожил 17 лет в браке. От полученного ранения в шею американка скончалась.

По его словам, он принял супругу за грабителя, поэтому и взялся за ружье и начал стрелять. Поняв, что ошибся, мужчина попытался помочь жене, но было уже слишком поздно.

Он отметил, что перед смертью она сказала: «Я люблю тебя». В семье без матери осталось двое детей.

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Ирина Лошкарева
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