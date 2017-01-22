Ле Пен рассказала о «смерти» Евросоюза

Париж, 22 января. Французский политик Марин Ле Пен заявила, что Европейский союз абсолютно нежизнеспособен.

По мнению лидера партии «Национальный фронт» Евросоюз как организация не является жизнеспособным.

«Евросоюз мертв, но еще не знает об этом», — рассказала политик.

Она подчеркнула, что европейское объединение стало провальным по всем направлениям, отметив очень медленный экономический рост, слишком высокий уровень безработицы, рост бедности. Также Ле Пен добавила, что Евросоюз оказался не в состоянии защитить свои границы и страны от исламистского терроризма, сообщает газета «Известия».

Политик добавила, что в случае, если эксперимент так проваливается, то с ним должно быть покончено.