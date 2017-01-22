Сирия: оппозиция прибыла на переговоры в Астану

Астана, 22 января. Источник, близкий к переговорам, сообщил, что в Астану прибыла делегация сирийской оппозиции.

Представители каких именно оппозиционных группировок в числе этой делегации примут участие в запланированных на 23 января переговорах, не уточняется.

Ранее сообщалось, что оппозицию в столице Казахстана будут представлять члены вооруженных отрядов, действующих на территории Сирии и соблюдающих договоренности о прекращении огня от 29 декабря прошлого года.

Напомним, что ранее в Казахстан уже прибыли делегации Российской Федерации, Турции, Ирана, а также специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура.