Церемонию инаугурации Трампа посмотрели около 31 млн американских телезрителей

Вашингтон, 22 января. Данные исследовательской службы Nielsen свидетельствуют о том, что торжественную церемонию вступления в должность президента США Дональда Трампа в прямом эфире посмотрели около 31 миллиона телезрителей в Соединенных Штатах.

Как сообщает RT на русском церемония присяги Трампа стала пятой по телевизионному рейтингу среди всех инаугураций глав американского государства, начиная с 1969 года.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что вступлением Трампа в должность наблюдала «самая большая аудитория, которая когда-либо смотрела инаугурацию, как лично, так и по всему миру».

Отметим, что абсолютным лидером по числу посмотревших ее американских телезрителей является церемония инаугурации Рональда Рейгана в 1981 году, зрителями которой стали более 41 млн человек.