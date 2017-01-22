Почти 2 млн человек стали участниками марша за права женщин в США

Вашингтон, 22 января. Примерно два миллиона человек стали участниками марша за права женщин, прошедшего после инаугурации президента США Дональда Трампа в разных городах Америки, передает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что уже в одном Вашингтоне число участников может составить полмиллиона человек, что в два раза больше, ожидаемого.

Такое же количество протестующих вышло на улицы Лос-Анджелеса.

Масштабные собрания демонстрантов наблюдались в Майами, Денвере, Сиэтле, Филадельфии, Чикаго и Бостоне.

Добавим, что марши рошли и в других городах мира – Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Токио, Хельсинки и даже в Антарктиде.