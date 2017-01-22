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Трамп встретится с Терезой Мэй на следующей неделе
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Трамп встретится с Терезой Мэй на следующей неделе

Сегодня 4:37
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Трамп встретится с Терезой Мэй на следующей неделе

Вашингтон, 22 января. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что на следующей неделе президент США Дональд Трамп примет главу правительства Великобритании Терезу Мэй в Вашингтоне.

Спайсер отметил, что данная встреча станет первой международной для Трампа в качестве главы Соединенных Штатов.

«В четверг наш президент примет своего первого иностранного гостя, когда в Вашингтон в пятницу приедет премьер-министр Тереза Мэй», — сказал пресс-секретарь.

Добавим, что точная дата визита, на данный момент, остается неизвестной.

Напомним, что миллиардер Дональд Трамп вступил в должность президента США в пятницу, 20 января.

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Ирина Лошкарева
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Сирия: оппозиция прибыла на переговоры в Астану
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