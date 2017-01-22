Трамп призовет к ответу «неправильные СМИ»

Вашингтон, 22 января. Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер заявил, что новая американская администрация президента Дональда Трампа призовет к ответу средства массовой информации, чьи репортажи считает неправильными.

«Мы призовем прессу к ответу», — сказал Спайсер во время первого брифинг в Белом доме.

Он пояснил, что некоторые СМИ занимались сознательно неверными репортажами», во время освещения церемонии инаугурации Дональда Трампа, прошедшей в Вашингтоне.

Особенно возмутительным и безответственным Спайсер назвал ошибочное сообщение репортера пула Белого дома, о том, что из Овального кабинета был убран бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.