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Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ
ФАН-ТВ

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Сегодня 4:03
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ФАН-ТВ подводит итоги прошедшей недели. Православные отметили один из Главных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. По заведенной традиции, в этот день верующие купаются в специальных прорубях. Их называют иорданями – по названию реки, в которой, по преданию, крестился Иисус Христос. По всей стране их сотни, воду в каждой освящают. Считается, что она дает здоровье и духовные силы, причем, не теряет целебные свойства на протяжении всего года. Корреспонденты ФАН-ТВ побывали в центре Петербурга, у стен Петропавловской крепости, где к дубовым купелям выстроилась огромная очередь петербуржцев. Оказалось, что в толпе есть и украинцы...

«Желаю всем доброго настроения, радости, мира, любви. Чтобы мы принесли в нашу жизнь, в наши отношения самое главное – переживание добродетели, переживание дружбы. Чтобы тот праздник, который призывает человека очистить свое сердце, укрепить свое здоровье, принес в нашу жизнь то, чего нам не хватает. А нам всегда не хватает любви. Любви вам, мира и радости! Прикосновение к святыне с верой в сердце всегда для человека будет во здравие, всегда будет для укрепления сил, всегда будет для поддержания его эмоционального, духовного, психологического и физического здоровья. Поэтому тому, кто приходит с верой сегодня и окунается в иордань, будет непременно добро, мир и радость», – освятив купель, обратился к собравшимся протоиерей Петр Мухин.

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

В этом году приобщиться к таинству пришли тысячи верующих. Среди них много молодежи и детей. После купания они согреваются здесь же – на берегу Невы, в бане. Для обогрева окунувшихся в прорубь в самом центре Петербурга открыли несколько мобильных парных.

Мужчина по имени Максим только окунулся в иордань – и уже спешит к микрофону ФАН-ТВ, окутывая всё вокруг себя паром.

– Как вода сегодня, Максим?

– Вода отличная!

– Часто окунаетесь?

– Не чаще одного раза в год.

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

– А почему решили окунуться в прорубь?

– Состояние души!

Надежда тоже погрузилась в ледяную воду у стен Петропавловки.

– Вы первый раз окунаетесь в прорубь?

– Нет, уже несколько раз это делаю, и мне это нравится.

– Купание придает сил?

– Удовольствие, восторг! Всё очень нравится!

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

– А вы только раз в год окунаетесь?

– Да, только на Крещение.

Смотрите также: Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Девушка по имени Юлия тоже окунулась впервые в жизни: «Я думала, что будет страшнее! Для первого раза вполне прилично». Юлия не готовилась специально к этому экстремальному купанию: «Просто решилась, и всё!»

Несмотря на то, что Юрий только что вынырнул из купели, он готов дать интервью ФАН-ТВ.

– Ну, как искупались?

– Великолепно, море эмоций – класс! После того, как выходишь, – тепло. Первый раз я в Неве, кстати.

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

– Первый раз? А что вас подтолкнуло?

– Мы в гости сюда приехали. Я из Украины вообще-то. Заехали в Москву, а потом в Санкт-Петербург.

– И как вам невская водичка?

– Великолепно! Здесь хорошие люди и атмосфера чудесная.

Ранее ФАН-ТВ публиковало видеорепортаж, снятый так же у стен Петропавловки, но в момент, когда купель только еще возводилась. Люди, не дожидаясь календарного Крещения и освящения воды, сразу начали нырять в новую иордань. В общей сложности на территории Северной столицы в праздник функционировало несколько десятков купелей.

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Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

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Евгения Швецова; Андрей Ивашин
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