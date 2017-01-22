Эксперты рассказали, какие приложения россияне скачивали чаще всего в 2016 году

Москва, 22 января. Аналитики сообщили, что наиболее скачиваемым приложением в 2016 году в России стал мессенджер WhatsApp.

На втором месте по популярности среди российских пользователей находится приложение социальной сети «ВКонтакте», а на третьем Viber.

Четвертое место занял интернет-банкинг от «Сбербанка», на пятом расположилось приложение для социальной сети «Одноклассники».

На шестом месте оказалась еще одна социальная сеть — Instagram.

Седьмое место рейтинга занял китайский интернет-магазин AliExpress, на восьмом находится доска объявлений Avito.

Замыкают десятку Skype и приложение для объявлений «Юла».

Стоит отметить, что лидером мирового рейтинга скачивания стала социальная сеть Facebook.