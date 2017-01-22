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Выросло число жертв водителя, въехавшего в толпу в Мельбурне
Происшествия

Выросло число жертв водителя, въехавшего в толпу в Мельбурне

Сегодня 3:43
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Выросло число жертв водителя, въехавшего в толпу в Мельбурне

Мельбурн, 22 января. Пять человек стали жертвами наезда автомобиля на толпу пешеходов, произошедшего в центре австралийского Мельбурна.

Полиция города сообщила, что в воскресенье в больнице скончался трехмесячный мальчик, пострадавший во время инцидента. Еще 20 человек получили серьезные травмы.

Напомним, что ранее сообщалось о четырех погибших, из них трое скончались на месте.

Отметим, что наезд был совершен в нескольких сотнях метров от места проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису.

26-летний водитель сознательно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час.

Согласно заявлению правоохранительных органов, произошедшее не является актом терроризма.

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Ирина Лошкарева
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