Выросло число жертв водителя, въехавшего в толпу в Мельбурне

Мельбурн, 22 января. Пять человек стали жертвами наезда автомобиля на толпу пешеходов, произошедшего в центре австралийского Мельбурна.

Полиция города сообщила, что в воскресенье в больнице скончался трехмесячный мальчик, пострадавший во время инцидента. Еще 20 человек получили серьезные травмы.

Напомним, что ранее сообщалось о четырех погибших, из них трое скончались на месте.

Отметим, что наезд был совершен в нескольких сотнях метров от места проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису.

26-летний водитель сознательно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час.

Согласно заявлению правоохранительных органов, произошедшее не является актом терроризма.