CNN «заткнул» Мадонну, обматерившую Трампа

Вашингтон, 22 января. Ведущей телеканала CNN пришлось извиняться перед зрителями за инцидент, который произошел во время выступления Мадонны.

Телеканалом была прервана трансляция «Марша женщин» в столице Соединенных Штатов Америки, в котором принимала участия легенда поп-музыки. Мадонна несколько раз использовала нецензурные выражения, говоря о новом американском лидере Дональде Трампе.

Ведущая CNN извинилась за то, что в эфир попала ругань певицы. Она сообщила, что руководству телеканала не было известно, о чем будет говорить Мадонна.