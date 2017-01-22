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CNN «заткнул» Мадонну, обматерившую Трампа
Весь мир

CNN «заткнул» Мадонну, обматерившую Трампа

Сегодня 3:28
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CNN «заткнул» Мадонну, обматерившую Трампа

Вашингтон, 22 января. Ведущей телеканала CNN пришлось извиняться перед зрителями за инцидент, который произошел во время выступления Мадонны.

Телеканалом была прервана трансляция «Марша женщин» в столице Соединенных Штатов Америки, в котором принимала участия легенда поп-музыки. Мадонна несколько раз использовала нецензурные выражения, говоря о новом американском лидере Дональде Трампе.

Ведущая CNN извинилась за то, что в эфир попала ругань певицы. Она сообщила, что руководству телеканала не было известно, о чем будет говорить Мадонна.

комментарии
Настасья Шеркунова
#дональд трамп #мадонна
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