Ученые объяснили, почему толстеют жители Петербурга

Санкт-Петербург, 22 января. ‍Специалисты из Петрозаводского университета считают, что одной из причин ожирения жителей Санкт-Петербурга являются знаменитые белые ночи.

Ученые объясняют данный факт нарушением биологического ритма.

Для того, чтобы сделать данный вывод научные работники провели эксперимент, поместив подопытных мышей в специальную лабораторию с круглосуточным освещением.

Во время наблюдений оказалось, что круглосуточный световой день и вместе с ним недостаток сна приводил к тому, что животные ели больше, набирая при этом лишний вес.

При этом специалисты отмечают, что в связи с тем, что белые ночи не имеют определенной цикличности организм жителей города на Неве не успевает перестраиваться, что еще больше нарушает режим питания.

Ранее Газета.ру сообщала со ссылкой на американских ученых, что проблемы с ожирением вызваны отношением человека к самому себе. Причина в том, что не все люди готовы признать, что с их здоровьем что-то не так.