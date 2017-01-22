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Американские СМИ обвинили российских хакеров во взломе сайта Кубка Африки
Весь мир

Американские СМИ обвинили российских хакеров во взломе сайта Кубка Африки

Сегодня 3:05
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Американские СМИ обвинили российских хакеров во взломе сайта Кубка Африки

Москва, 22 января. Ряд американских СМИ утверждает, что российские хакеры стоят за взломом официального сайта Африканской футбольной конфедерации.

Сообщается, что официальный интернет-ресурс Кубка Африки перестал работать в субботу. Согласно данным американских СМИ, ими было получено письмо, в котором некие хакеры взяли на себя ответственность за произошедшее, объяснив свои действия желанием выразить протест против проведения чемпионата в Габоне, управляемым, по их мнению, жестоким диктатором, убивающим невинных людей.

Отмечается, что кибервзломщики представились как Kapustkiy, Cyric и Maxie.

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Ирина Лошкарева
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