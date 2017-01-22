Ученые ждут прибытия этим летом загадочного НЛО

Москва, 22 января. Этим летом над Землей должен пролететь неопознанный объект – об этом сообщают ученые, отмечая, что сих пор не могут установить его природу. Некоторые даже уверены в том, что это космический корабль инопланетной цивилизации.

Ряд экспертов заявляют, что характер движения этого объекта свидетельствует о его рукотворности. По их мнению, он меняет скорость движения и траекторию полета так, как это нехарактерно для обычных космических объектов.

Отмечается, что объект пролетает возле Земли не в первый раз. Его зафиксировали еще в 1991 году, назвав «1991 VG». Есть данные, что он пролетал возле Земли еще в 1975 году, однако тогда, его, якобы, приняли за советскую космическую ракету.

Согласно расчетам ученых, загадочный объект пролетит возле Земли в районе Южного полюса. Астрономы рассчитывают успеть сделать снимки этого объекта и тщательно изучить его природу.