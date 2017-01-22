Трамп обвинил СМИ в занижении числа присутствовавших на его инаугурации

Вашингтон, 22 января. Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность в пятницу, заявил, что СМИ занижают число зрителей, присутствовавших на церемонии его инаугурации.

По его словам, в СМИ было показано пустое пространство, на котором почти никого не было, в то время как, по его утверждению, на нем находился миллион — полтора миллиона человек. По заявлению Трампа, толпа заполняла все пространство Национальной аллеи от Капитолия до Белого дома.

Американский глава подчеркнул, что ведет «постоянную войну» со СМИ, сотрудников которых он назвал «одними из самых нечестных людей».

Добавим, что по различным оценкам, число зрителей на инаугурации Трампа составляет от 250 до 900 тысяч человек.

Напомним, что миллиардер Дональд Трамп вступил в должность президента США в пятницу, 20 января, как сообщала ранее Газета.ру.