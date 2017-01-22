Заминированный автомобиль был взорван у посольства Италии в Триполи

Триполи, 22 января. В столице Ливии Триполи произошел мощный взрыв после посольства Италии. Как сообщается, был взорван заминированный автомобиль.

Теракт произошел 21 января вечером. Ряд СМИ сообщает, что автомобиль был заминирован. После инцидента в машине обнаружили два сильно обгоревших тела. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Местные власти предполагают, что неизвестные планировали взорвать итальянское посольство, расположенное менее чем в ста метрах от места взрыва. Посольство было закрыто более двух лет назад из-за боевых действий в стране, однако на прошлой неделе он было открыто вновь.

Напомним, что аналогичный инцидент произошел в Ливии в ноябре прошлого года. Тогда жертвами подрыва автомобиля стали три ребенка.