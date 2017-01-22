СМИ сравнили потерю российских рынков для ЕС с «изгнанием из рая»

Вена, 22 января. Европейский союз продолжает терпеть убытки из-за введенных Россией контрсанкций. В то же время, сама Россия успешно сумела преодолеть негативное влияние западных санкций. С таким заявлением выступила обозреватель австрийского издания Kurier Ирмгард Кишко.

Обозреватель отметила, что для европейских поставщиков продовольствия, Россия была «райским рынком сбыта», поскольку российские потребители были готовы покупать западную продукцию в неограниченных количествах. «Однако эти времена позади, нас изгнали из рая», – приводит Кишко высказывание бывшего торгового советника Посольства Австрии в России Дитмара Фелльнера.

Более того, журналистка отмечает, что даже отмена санкций не вернет западным производителям тех условий, которые были у них раньше – санкции приучили россиян быть бережливее и критичнее. Кроме того, крупный сегмент рынка отошел отечественным производителям.