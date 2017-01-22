Верховная Рада рассмотрит законопроект о тотальной украинизации

Киев, 22 января. Депутаты Верховной Рады Украины внесли на рассмотрение парламента законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

Сообщается, что документ был создан 33 парламентариями из разных фракций, говорится в материале Газеты.ру.

В законопроекте предусмотрено, что украинский язык станет обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Также на украинском языке должны проходить все культурно-массовые мероприятия, он должен применяться в сфере обслуживания, а также в средствах массовой информации и книгопечатании.