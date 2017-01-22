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Сирия: Турция строит стену на границе, посягая на земли сирийских фермеров
Весь мир

Сирия: Турция строит стену на границе, посягая на земли сирийских фермеров

Сегодня 2:02
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Сирия: Турция строит стену на границе, посягая на земли сирийских фермеров

Дамаск, 22 января. Турецкие власти пытаются возвести стену на границе с Сирией, протяженностью около 950 километров. Под предлогом строительства турецкие службы регулярно заезжают на сирийскую территорию, посягают на землю сирийских фермеров, а также вырубают деревья.

Первый барьер был возведен вдоль границы Сирии и турецкого региона Хатай (Антиох), который граничит с провинциями Латакия, Идлиб и Алеппо. Как заявили турецкие власти, это делается для обеспечения безопасности вдоль всей границы с Сирией.

Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, где видно, как турецкие подразделения возводят стену из бетонных блоков. Каждый блок высотой три метра и шириной в два весит около семи тонн. Строительство идет в сельском регионе возле города Касаб. Автор видео отмечает, что турецкая строительная техника регулярно заезжает на сирийскую территорию.

Анкара объяснила свои действия, заявив, что строительство стены позволит перекрыть дорогу для боевиков, направляющихся из Турции в Сирию.

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Антон Зарубин
#сирия #турция
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