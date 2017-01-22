Трамп призвал ЦРУ уничтожить ИГИЛ

Вашингтон, 22 января. Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность в пятницу, призвал сотрудников Центрального разведывательного управления использовать все возможности для уничтожения экстремистской группировки «Исламское государство».

Сообщается, что в субботу Трамп посетил штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли. По его словам, сотрудники ЦРУ являются исключительными людьми.

«Надо избавиться от ИГ (запрещена в РФ), иного выбора у нас нет... Радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли»,— подчеркнул Трамп.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «не использовали настоящие возможности» в борьбе с терроризмом.

Как ранее сообщала Газета.ру, миллиардер Дональд Трамп вступил в должность президента США в пятницу. Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне.