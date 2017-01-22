Сирия: власти доставили более 20 тонн продовольствия в осажденный Дейр-эз-Зор

Дамаск, 22 января. Сирийский самолет Ил-76 доставил пятнадцать тонн картофеля и шесть тонн лука в осажденный город Дейр-эз-Зор. Гуманитарная помощь была сброшена на трех парашютных системах.

Сирийский Дейр-эз-Зор сейчас осажден боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Продовольствие было доставлено в город, где его продали местным жителями по доступным ценам в районе Аль-Козур.

Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлен момент сброса продовольствия с транспортного самолета.

Напомним, что ранее сообщалось об успешном ударе шести дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России, которые поразили объекты террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Действия бомбардировщиков прикрывали истребители, вылетевшие с российской авиабазы «Хмеймим».