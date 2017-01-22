Российские гандболисты закончили выступление на чемпионате мира

Париж, 22 января. Мужская сборная РФ по гандболу завершила выступление в рамках чемпионата мира, проходящего во Франции.

В матче 1/8 финала, состоявшемся в субботу в Париже, россияне уступили команде из Словении со счетом 26:32, пишет Газета.ру.

Отметим, что в ходе первого периода российская сборная одержала победу, но потом словенцы смогли сравнять счет и удерживать преимущество в 5-6 мячей.

По словам президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, российской сборной нужно поставить «неуд», так как она не выполнила задачу дойти до полуфинала.

Добавим, что словенские гандболисты в четвертьфинале сыграют с победителем матча Германия — Катар