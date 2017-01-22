Twitter обсуждает гримасы Мишель Обамы на инаугурации Трампа

Вашингтон, 22 января. Пользователи Twitter продолжают обсуждать недовольное выражение лица бывшей первой леди США Мишель Обамы во время инаугурации президента Дональда Трампа.

Ряд пользователей был поражен тем, что бывшая первая леди вообще демонстрируется эмоции – по мнению большинства американцев, Мишель Обама ходит с «покерфейсом» – лицом без намека на эмоции.

Michelle Obama does not have a great poker face. — Daniel W. Drezner (@dandrezner) January 20, 2017

«Сегодня американцы узнали, что Мишель Обамы не всегда ходит с покерфейсом».

Другие предположили, что ей не понравился подарок новой первой леди Меланьи Трамп, который та вручила ей на пороге Белого дома.

When you get a book for Christmas instead of an XBox pic.twitter.com/BVc6gjf3CF — Jemele Hill (@jemelehill) January 20, 2017

«Твое лицо, когда на Рождество вместо X-Box тебе подарили книгу»

We are all Michelle Obama today pic.twitter.com/k8cCYFeTAQ — sam esfandiari (@samesfandiari) January 20, 2017

В целом, недовольные Трампом отметили, что «сегодня у всех нас #лицоМишель».