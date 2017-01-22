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Twitter обсуждает гримасы Мишель Обамы на инаугурации Трампа
Весь мир

Twitter обсуждает гримасы Мишель Обамы на инаугурации Трампа

Сегодня 1:31
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Twitter обсуждает гримасы Мишель Обамы на инаугурации Трампа

Вашингтон, 22 января. Пользователи Twitter продолжают обсуждать недовольное выражение лица бывшей первой леди США Мишель Обамы во время инаугурации президента Дональда Трампа.

Ряд пользователей был поражен тем, что бывшая первая леди вообще демонстрируется эмоции – по мнению большинства американцев, Мишель Обама ходит с «покерфейсом» – лицом без намека на эмоции.

«Сегодня американцы узнали, что Мишель Обамы не всегда ходит с покерфейсом».

Другие предположили, что ей не понравился подарок новой первой леди Меланьи Трамп, который та вручила ей на пороге Белого дома.

«Твое лицо, когда на Рождество вместо X-Box тебе подарили книгу»

В целом, недовольные Трампом отметили, что «сегодня у всех нас #лицоМишель».

 

комментарии
Антон Зарубин
#мишель обама
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